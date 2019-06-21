2019-06-21T16:04:49+03:00
Политика

Песков: в России крайне обеспокоены ситуацией вокруг Ирана

Тем временем, США пока не могут решить, как реагировать на сбитый Тегераном американский беспилотник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обломки сбитого Ираном американского беспилотникаОбломки сбитого Ираном американского беспилотникаФото: REUTERS
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В России крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся в Персидском заливе после того, как Иран сбил нарушивший границы страны американский беспилотник. Соответствующие высказывания прозвучали в пятницу, 21 июня, на встрече президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Сайт kp.ru писал о том, что 20 июня американский дрон был сбит иранскими ракетами на северном берегу Персидского залива. После этого в Вашингтоне пригрозили напасть на Исламскую Республику, если она откажется от переговоров.

"Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тем временем, в США, согласно данным источников в Белом доме, продолжаются дискуссии относительно того, как реагировать на сбитый Ираном беспилотник. Телеканал CNN сообщает, что сдержанная позиция американского лидера Дональда Трампа сильно противоречит мнению его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который ни раз публично призывал к смене режима в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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