В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
В США на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. ЧП случилось в Филадельфии в ночь на пятницу, 21 июня. После этого предприятие охватило пламя, огненное зарево было видно за несколько километров.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США.
Всего на заводе Philadelphia Energy Solutions произошло два хлопка. Это второй по величине предприятие на восточном побережье США. В компании трудятся более 335 тысяч человек. Пока информации о пострадавших не поступало, что именно взорвалось тоже не сообщается.
Очевидцы рассказывают, что вокруг предприятия резко поднялась температура. Жар чувствовался даже на ближайшей трассе.
Жители ближайшего Нью-Джерси уверяют, что в домах тряслись стены и дребезжали окна.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США.
Первые последствия происшествия удалось устранить спустя несколько часов. Сейчас для движения уже открыт Мемориальный мост Джорджа Платты, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU