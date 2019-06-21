В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-21T16:08:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В США на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. ЧП случилось в Филадельфии в ночь на пятницу, 21 июня. После этого предприятие охватило пламя, огненное зарево было видно за несколько километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715968" frameborder="0"></iframe> Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США.

Всего на заводе Philadelphia Energy Solutions произошло два хлопка. Это второй по величине предприятие на восточном побережье США. В компании трудятся более 335 тысяч человек. Пока информации о пострадавших не поступало, что именно взорвалось тоже не сообщается.

Очевидцы рассказывают, что вокруг предприятия резко поднялась температура. Жар чувствовался даже на ближайшей трассе.

Жители ближайшего Нью-Джерси уверяют, что в домах тряслись стены и дребезжали окна.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США.

Первые последствия происшествия удалось устранить спустя несколько часов. Сейчас для движения уже открыт Мемориальный мост Джорджа Платты, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU