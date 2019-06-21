СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-21T17:16:31+03:00

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Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2.

21 июня 2019 года примерно в 9 часов 10 минут вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края.

В результате инцидента пилот погиб. В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715983" frameborder="0"></iframe> Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2.

ИСТОЧНИК KP.RU