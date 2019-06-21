Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2
ЧП произошло в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края
Фото: Южного следственного управления на транспорте
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Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2.
21 июня 2019 года примерно в 9 часов 10 минут вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края.
В результате инцидента пилот погиб. В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2.
ИСТОЧНИК KP.RU