Рубль теряет в стоимости после значительного роста накануне

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-21T17:05:30+03:00

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Рубль начал терять в стоимости после значительного роста накануне. Об этом свидетельствуют данные открытия торгов Московской биржи в пятницу, 21 июня.

Так, по итогам первой минуты сделок доллар подорожал на 27 копеек к уровню предыдущего закрытия сессии и теперь оценивается в 63,16 рубля. Курс евро также вырос на 25,25 копейки - до 71,28 рубля.

Бивалютная корзина, соответственно, увеличилась на 26,21 копейки и теперь ее стоимость составляет 66,81 рубля. Если сравнивать с официальным курсом, то доллар на 22,77 копейки ниже его уровня, а евро - на 26,57 копейки.

Сайт kp.ru писал о том, что еще днем ранее американская валюта упала до рекордных значений августа 2018 года. Ее стоимость опустилась ниже 63 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU