Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями
Американские законодатели-демократы предложили ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, проектов по экспорту сжиженного газа и банков РФ. Об этом говорится в распространенном инициаторами пресс-релизе.
Авторы документа считают, что США должны дать ответы на якобы имевшие место попытки России вмешаться в американские выборы и предотвратить оказание такого влияния в будущем. Дата внесения законопроекта в Конгресс не называется.
При этом агентство Bloomberg уточняет, что демократы не имеют большинства в Сенате. Для принятия решения по проекту понадобится поддержка республиканцев.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее США ввели санкции в отношении российской кредитной организации "Русское финансовое общество", которая якобы помогла ей КНДР получать доступ к международной финансовой системе.
ИСТОЧНИК KP.RU