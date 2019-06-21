2019-06-21T18:00:03+03:00
Политика

Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями

Речь идет об ограничениях по долгу, проектам по экспорту и банкам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Демократы США предложили ввести санкции против российского госдолгаДемократы США предложили ввести санкции против российского госдолгаФото: REUTERS
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Американские законодатели-демократы предложили ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, проектов по экспорту сжиженного газа и банков РФ. Об этом говорится в распространенном инициаторами пресс-релизе.

Авторы документа считают, что США должны дать ответы на якобы имевшие место попытки России вмешаться в американские выборы и предотвратить оказание такого влияния в будущем. Дата внесения законопроекта в Конгресс не называется.

При этом агентство Bloomberg уточняет, что демократы не имеют большинства в Сенате. Для принятия решения по проекту понадобится поддержка республиканцев.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее США ввели санкции в отношении российской кредитной организации "Русское финансовое общество", которая якобы помогла ей КНДР получать доступ к международной финансовой системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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