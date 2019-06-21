2019-06-21T18:21:39+03:00
Политика

США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану

Обсуждение ситуации в регионе может состояться в понедельник, 24 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Заседание может состояться 24 июняЗаседание может состояться 24 июняФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты обратились в ООН с просьбой провести заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана. Обсуждение может состояться в понедельник, 24 июня.

Напомним, что в четверг, 20 июня, иранские Вооруженные силы сбили американский беспилотник. В Тегеране заявили, что дрон нарушил границу воздушного пространства, в Вашингтоне эту информацию опровергли. В США уверяют, что летательный аппарат в момент инцидента находился над международными водами.

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на атаку американцы были готовы нанести удары по трем иранским объектам, но за 10 минут до нападения президент Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ. Сам глава государства объяснил такое решение стремлением избежать жертв. Генералы сообщили ему, что в результате атаки могут погибнуть около 150 человек.

"Мы проинформируем совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные данные, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами", - цитирует Reuters письмо постоянного представительства США при ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ford выставит свои заводы в России на торги
Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
В Чувашии в рамках Дня Республики открылся Чебоксарский культурный форум
МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее
Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2
Рубль теряет в стоимости после значительного роста накануне
Американские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья
МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
Погранслужба Крыма фиксирует рост туристического потока из Украины
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
В Испании обнаружили саркофаг возрастом почти в две тысячи лет
В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Песков: в России крайне обеспокоены ситуацией вокруг Ирана
ЦБ не нашел банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
В Госдуме жестко отреагировали на происходящее в Грузии
В МИД Китая назвали успешным визит Си Цзиньпина в Пхеньян
Коллеги Рольника предположили, что он выпил алкоголь с незнакомцами
Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет США
Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году
Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
На юбилейный фестиваль «Нашествие» соберутся более 150 артистов
В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Песков: Кремль готов к обмену заключенными с Украиной