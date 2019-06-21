США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-21T18:21:39+03:00

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Соединенные Штаты обратились в ООН с просьбой провести заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана. Обсуждение может состояться в понедельник, 24 июня.

Напомним, что в четверг, 20 июня, иранские Вооруженные силы сбили американский беспилотник. В Тегеране заявили, что дрон нарушил границу воздушного пространства, в Вашингтоне эту информацию опровергли. В США уверяют, что летательный аппарат в момент инцидента находился над международными водами.

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на атаку американцы были готовы нанести удары по трем иранским объектам, но за 10 минут до нападения президент Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ. Сам глава государства объяснил такое решение стремлением избежать жертв. Генералы сообщили ему, что в результате атаки могут погибнуть около 150 человек.

"Мы проинформируем совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные данные, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами", - цитирует Reuters письмо постоянного представительства США при ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU