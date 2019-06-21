Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%

СЕГОДНЯ 20:02 2019-06-21T20:02:46+03:00

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Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении, хотя еще в апреле он находился на отметке 1,7%. В целом же за первый квартал 2019 года этот показатель составил 0,5%. Об этом свидетельствуют данные доклада министерства экономического развития России "Картина деловой активности. Июнь 2019 года".

"В апреле - мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале", - сообщили в ведомстве.

Также продолжилось замедление роста показателей в сфере добычи полезных ископаемых. В мае он составил всего 2,8% при 4,2% в апреле. А добыча нефтяного сырья и попутного газа продемонстрировала минимальные годовые темпы за последние 12 месяцев - 1% в годовом выражении, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что, по оценкам Счетной палаты, рост ВВП России в этом году не превысит 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU