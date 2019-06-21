2019-06-21T20:29:38+03:00
Общество

Умер Димитрис Христофиас, шестой президент Кипра

Вечером в пятницу, 21 июня, в Никосии умер Димитрис Христофиас
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Кипра Димитрис ХристофиасБывший президент Кипра Димитрис ХристофиасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одной из больниц Никосии на 73-м году жизни умер Димитрис Христофиас - шестой президент Кипра, оставивший свой пост еще шесть лет назад.

Политик был госпитализирован еще в мае. Его лечащий врач сообщил, что смерть наступила в пятницу, 21 июня, в районе 17:36 по местному времени (совпадает с мск). Причиной стали осложнения после пневмонии, передает Cyprus News Agency.

Сайт kp.ru писал о том, что Христофиас возглавлял Кипр на протяжении пяти лет в период с 2008 по 2013 год. До избрания главой государства он семь лет возглавлял парламент страны.

К слову, несколькими днями ранее скончался также бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Политик потерял сознание прямо во время судебного слушания по делу о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым. У экс-главы государства остановилось сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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