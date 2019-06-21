Замглавы МИД Британии схватил активистку Greenpeace за шею

СЕГОДНЯ 21:53 2019-06-21T21:54:07+03:00

За такой поступок Марка Филда временно отстранили от дел [видео]

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Шквал критики обрушился на заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда после того, как он весь грубым образом вытолкал активистку Greenpeace из зала в резиденции мэра Лондона.

Все произошло во время ежегодного банкета. Эко-защитники проникли на мероприятие и начали мешать выступающим говорить, выкрикивая лозунги об охране природы в мегафоны. Одна из активисток хотела пробежать мимо Филда, когда он толкнул ее к колонне и, сильно схватив за шею, начал толкать в сторону выхода.

Уже после банкета замминистра принес извинения, объяснив свои действия тем, что женщина могла быть вооружена.

"Я глубоко сожалею об этом эпизоде и искренне извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в той обстановке я чувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обеспечить безопасность присутствующих", - цитирует Guardian Филда.

Премьер-министр Британия Тереза Мэй решила временно отстранить замминистра от исполнения обязанностей. Окончательное решение в его отношении будет принято по итогам расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715995" frameborder="0"></iframe> Замглавы МИД Британии прилюдно напал на активистку Greenpeace.

ИСТОЧНИК KP.RU