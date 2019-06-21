Замглавы МИД Британии схватил активистку Greenpeace за шею
Шквал критики обрушился на заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда после того, как он весь грубым образом вытолкал активистку Greenpeace из зала в резиденции мэра Лондона.
Все произошло во время ежегодного банкета. Эко-защитники проникли на мероприятие и начали мешать выступающим говорить, выкрикивая лозунги об охране природы в мегафоны. Одна из активисток хотела пробежать мимо Филда, когда он толкнул ее к колонне и, сильно схватив за шею, начал толкать в сторону выхода.
Уже после банкета замминистра принес извинения, объяснив свои действия тем, что женщина могла быть вооружена.
"Я глубоко сожалею об этом эпизоде и искренне извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в той обстановке я чувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обеспечить безопасность присутствующих", - цитирует Guardian Филда.
Премьер-министр Британия Тереза Мэй решила временно отстранить замминистра от исполнения обязанностей. Окончательное решение в его отношении будет принято по итогам расследования.
Замглавы МИД Британии прилюдно напал на активистку Greenpeace.
ИСТОЧНИК KP.RU