Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, почему до 1991 года были засекречены архивы Великой Отечественной
Министр просвещения Ольга Васильева – одна из авторов сборника рассекреченных материалов о начале войны «Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы» (1992 год).
- В каждой стране есть закон об архивной тайне. Даже если вы пойдете в архив, посвященный деятелям культуры, вам ни один личный дневник до прошествия ста лет никто не выдаст. Думаю, идеологически это было объяснимо, - считает Васильева.
Они привела в пример мемуары маршала Иван Степанович Конев, который еще в 50-х годах прошлого века рассказывал о трагических событиях первых месяцев, называл военные потери − около 10 млн человек. В период «хрущевской оттепели», было напечатано много мемуаров военноначальников. Они описывали причины первых поражений. Но время для глубокого и всестороннего анализа тогда еще не пришло.
Ольга Юрьевна объяснила, почему после всенародного празднования 9 мая 1945 года, после Парада Победы, когда фашистские штандарты бросили перед Мавзолеем, День Победы очень долго не отмечался как праздник.
- Не потому, что боялись правды, - приводит «Комсомолка» ее ответ. - Правда была в каждом доме. Но нужно было, чтобы чуть утихла боль…
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ИСТОЧНИК KP.RU