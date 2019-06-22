2019-06-22T00:25:09+03:00
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, почему до 1991 года были засекречены архивы Великой Отечественной

Накануне Дня памяти и скорби «Комсомольская правда» опубликовала интервью с доктором исторических наук, а ныне главой Минпросвещения
Александр МИЛКУС
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Министр просвещения РФ Ольга ВасильеваМинистр просвещения РФ Ольга ВасильеваФото: Иван МАКЕЕВ
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Министр просвещения Ольга Васильева – одна из авторов сборника рассекреченных материалов о начале войны «Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы» (1992 год).

- В каждой стране есть закон об архивной тайне. Даже если вы пойдете в архив, посвященный деятелям культуры, вам ни один личный дневник до прошествия ста лет никто не выдаст. Думаю, идеологически это было объяснимо, - считает Васильева.

Они привела в пример мемуары маршала Иван Степанович Конев, который еще в 50-х годах прошлого века рассказывал о трагических событиях первых месяцев, называл военные потери − около 10 млн человек. В период «хрущевской оттепели», было напечатано много мемуаров военноначальников. Они описывали причины первых поражений. Но время для глубокого и всестороннего анализа тогда еще не пришло.

Ольга Юрьевна объяснила, почему после всенародного празднования 9 мая 1945 года, после Парада Победы, когда фашистские штандарты бросили перед Мавзолеем, День Победы очень долго не отмечался как праздник.

- Не потому, что боялись правды, - приводит «Комсомолка» ее ответ. - Правда была в каждом доме. Но нужно было, чтобы чуть утихла боль…

Читайте полный текст интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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