Родители Бутиной не смогут съездить к ней в США из-за проблем с визами

21 Июнь 23:20 2019-06-21T23:20:13+03:00

Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 года Фото: REUTERS

Осужденная на полтора года тюрьмы россиянка должна выйти на свободу 5 ноября

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Родители Марии Бутиной из-за проблем с получением американской визы не смогут навестить её в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида). Об этом в пятницу, 21 июня, рассказал журналистам отец осужденной в США россиянки Валерий Бутин.

«Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы – это достаточно длительные сроки», - сказал он.

Валерий Бутин выразил надежду на то, что 5 ноября – в день, когда истечет срок наказания, и Мария должна будет выйти на свободу, – испытания для нее закончатся. При этом он отметил, что «могут быть осложнения по срокам дальнейшей депортации».

Он также сообщил, что теперь психологическое состояние его дочери устойчивое, здоровье нормализовалось.

«Ей сейчас легче, чем во время пребывания в СИЗО в Вашингтоне, в Александрии. У нее есть возможность появиться на улице, солнце видеть. Она его не видела девять месяцев. Питание получше», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля нашу соотечественницу, которая к тому времени провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в Россию. Защита надеется, что девушка сможет вернуться домой к концу этого года. При этом сама Бутина сообщила о возможной подаче апелляции.

Напомним, задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU