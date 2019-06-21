2019-06-21T23:20:13+03:00
Политика

Родители Бутиной не смогут съездить к ней в США из-за проблем с визами

Осужденная на полтора года тюрьмы россиянка должна выйти на свободу 5 ноября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 годаМария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Родители Марии Бутиной из-за проблем с получением американской визы не смогут навестить её в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида). Об этом в пятницу, 21 июня, рассказал журналистам отец осужденной в США россиянки Валерий Бутин.

«Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы – это достаточно длительные сроки», - сказал он.

Валерий Бутин выразил надежду на то, что 5 ноября – в день, когда истечет срок наказания, и Мария должна будет выйти на свободу, – испытания для нее закончатся. При этом он отметил, что «могут быть осложнения по срокам дальнейшей депортации».

Он также сообщил, что теперь психологическое состояние его дочери устойчивое, здоровье нормализовалось.

«Ей сейчас легче, чем во время пребывания в СИЗО в Вашингтоне, в Александрии. У нее есть возможность появиться на улице, солнце видеть. Она его не видела девять месяцев. Питание получше», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля нашу соотечественницу, которая к тому времени провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в Россию. Защита надеется, что девушка сможет вернуться домой к концу этого года. При этом сама Бутина сообщила о возможной подаче апелляции.

Напомним, задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В чем созналась Мария Бутина: опубликован полный текст сделки со следствием

Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения. Она созналась в участии в сговоре с целью нанести вред США (подробности).

ВЕРСИЯ

Русскую «шпионку» в США арестовали, чтобы подставить Дональда Трампа

Новая «санкция» от США: за океаном арестовали русскую девушку. Сибирячку Марию Бутину задержали в Вашингтоне и отдают под суд (подробности)

Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер Украины: «Не за горами новый языковой Майдан»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, почему до 1991 года были засекречены архивы Великой Отечественной
Российские авиакомпании помогут россиянам вернуться из Грузии домой до 8 июля
Россиян, вынужденных отменить отпуск в Грузии, готова принять Абхазия
США продлили санкции против КНДР еще на год
На МКАД столкнулись 13 автомобилей: пострадали четыре человека
Песков: прекращение авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой
СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве
Замглавы МИД Британии схватил активистку Greenpeace за шею
Путин запретил осуществлять авиаперевозки из России в Грузию
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию
Коломойский готов покрасить ларек в Донбассе в качестве инвестиций
Генпрокуратура выявила нарушения в эксплуатации воздушных судов
Умер Димитрис Христофиас, шестой президент Кипра
Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%
Лукашенко сообщил о планах Путина посетить закрытие II Европейских игр
Россия и Хорватия подписали соглашение об облегченном визовом режиме
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Медведев констатировал сближение позиций РФ и Белоруссии по интеграции
Ford выставит свои заводы в России на торги
США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану
Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
В Чувашии в рамках Дня Республики открылся Чебоксарский культурный форум
МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее