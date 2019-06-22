Адвокаты осужденной в США россиянки Осиповой подали апелляционную жалобу

СЕГОДНЯ 03:27 2019-06-22T03:49:04+03:00

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Адвокаты россиянки Богданы Осиповой, которую в США приговорили к семи годам тюрьмы за «похищение» собственного ребенка и «вымогательство международного масштаба», подали апелляционную жалобу на приговор.

«Адвокаты подали в суд апелляционной инстанции апелляционную жалобу – то есть уведомление, что они намерены вскоре подать саму апелляцию, обжаловать приговор суда», - сообщила одна из организаторов группы поддержки осужденной россиянки Надежда Никонорова.

Она пояснила, что по правилам американской судебной системы, апелляция будет подана вместе с расшифровкой всех процедур и выступлений участников последнего заседания суда города Уичито (штат Канзас), на котором Богдане Осиповой вынесли окончательный приговор.

«Мы надеемся, что получим решение суда о готовности рассмотреть апелляцию в середине августа», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Богдана Осипова 15 лет назад приехала в США по студенческой программе. Там вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. В 2013-м она вышла замуж второй раз за отставного военнослужащего Брайана Мобли, родила от него еще двух дочерей. Младшую девочку Богдана рожала в родном Калининграде, куда на время уехала со всеми детьми, а супруг счел это «похищением» их общих младших дочерей и подал на жену в суд.

Когда Осипова вернулась в Канзас, ее арестовали, а 6 июня приговорили к семи годам лишения свободы за то, что вывезла детей за пределы США и пыталась требовать с мужа-американца алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU