2019-06-22T04:49:18+03:00
В мире

Трамп намерен выдвинуть на пост главы Пентагона министра сухопутных войск США

Ожидается, что если кандидатуру Марка Эспера утвердит сенат, он уже через несколько дней возглавит американское Минобороны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и министр сухопутных войск США Марк ЭсперПрезидент США Дональд Трамп и министр сухопутных войск США Марк ЭсперФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 21 июня, президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении назначить министра сухопутных войск Соединенных Штатов Марка Эспера главой американского Минобороны, сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным телеканала CNN, Эспер уже готовит необходимые для своего нового назначения документы, и если его кандидатуру утвердит сенат, уже до 24 июня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан передаст Марку Эсперу все полномочия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Дональд Трамп сообщил, что врио шефа Пентагона Патрик Шанахан «сделал выбор в пользу семьи» и решил уйти в отставку, а исполнять обязанности руководителя американского военного ведомства будет командующий сухопутными войсками Марк Эспер, который, по словам президента, «отлично справится» с этой работой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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