2019-06-22T06:21:09+03:00
Политика

Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского

Первый президент Украины считает, что нынешний лидер страны не должен позволять своим советникам говорить от его лица
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый президент Украины Леонид КравчукПервый президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
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Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил недовольство тем, что команда нынешнего главы государства Владимира Зеленского говорит от его лица, причем разные представители лидера Незалежной зачастую противоречат друг другу, высказывая противоположные мнения.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору», - заявил Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

Он поделился собственной практикой во времена своего президентства.

«У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», - рассказал бывший украинский лидер.

Кравчук убежден, что Зеленский не должен позволять своим советникам и другим сотрудникам президентской администрации говорить от его лица

«Это просто недоразумение, что сейчас глава администрации президента Украины говорит от себя, советники от себя. И это не только сейчас, при Порошенко было абсолютно так же, и при Кучме», - отметил Кравчук.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», - пояснил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее политолог объяснил, почему первый визит Зеленского в качестве президента Украины в Европу многие считают провальным.

Леонид Кравчук, первый президент Украины: «Я уже проголосовал. Говорил с людьми. Они голосуют за все новое - новую жизнь, новое управление страной и против войны».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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