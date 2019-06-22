2019-06-22T07:11:02+03:00
Туризм

Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России

Горожане, чья работа связана с обслуживанием отдыхающих, недовольны таким положением дел
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Грузии вспыхнули массовые протесты и беспорядкиВ Грузии вспыхнули массовые протесты и беспорядкиФото: REUTERS
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Простые жители Тбилиси, чьи заработки зависят от количества отдыхающих – например, хозяева кафе и ресторанов, владельцы гостиниц и водители такси – очень расстроены тем, что в самом начале сезона отпусков российские власти посоветовали соотечественникам не отдыхать в Грузии, потому что там стало небезопасно.

Так, в одном из отелей в центре Тбилиси заявили, что эта ситуация не может не сказаться на их бизнесе.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», - сказал РИА Новости сотрудник гостиницы.

Примерно так же считают и другие горожане, чья работа связана с обслуживанием туристов.

«Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм – это экономика, деньги, вливания», - цитирует агентство слова своих собеседников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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