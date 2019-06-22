Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Простые жители Тбилиси, чьи заработки зависят от количества отдыхающих – например, хозяева кафе и ресторанов, владельцы гостиниц и водители такси – очень расстроены тем, что в самом начале сезона отпусков российские власти посоветовали соотечественникам не отдыхать в Грузии, потому что там стало небезопасно.
Так, в одном из отелей в центре Тбилиси заявили, что эта ситуация не может не сказаться на их бизнесе.
«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», - сказал РИА Новости сотрудник гостиницы.
Примерно так же считают и другие горожане, чья работа связана с обслуживанием туристов.
«Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм – это экономика, деньги, вливания», - цитирует агентство слова своих собеседников.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Генацвале русских бьют?»: Кажется, в Грузии снова революция
Сторонники Саакашвили бунтуют в Тбилиси, разыгрывая антироссийскую карту (подробности).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Грузия умудрилась сама себе сорвать туристический сезон
Спецкор «КП» Дмитрий Стешин – о том, как закончилась новейшая история российского туризма в Грузии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU