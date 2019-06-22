Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Погода в Москве на 22 июня 2019 года ожидается жаркая. По прогнозам синоптиков, днем в столице будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет составлять 31-33 градусов выше ноля, ночью столбики термометров опустятся до 16-18 с отметкой «плюс».
Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что из-за дождей в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду. В Москве предупреждение из-за кратковременного дождя с 18 часов 22 июня до 3 часов 23 июня, области - с 13 часов 22 июня до 17 часов 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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