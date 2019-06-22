Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-22T07:24:15+03:00

Погода в Москве на 22 июня 2019 года продолжается сохранятся жаркая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Москве на 22 июня 2019 года

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Погода в Москве на 22 июня 2019 года ожидается жаркая. По прогнозам синоптиков, днем в столице будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет составлять 31-33 градусов выше ноля, ночью столбики термометров опустятся до 16-18 с отметкой «плюс».

Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что из-за дождей в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду. В Москве предупреждение из-за кратковременного дождя с 18 часов 22 июня до 3 часов 23 июня, области - с 13 часов 22 июня до 17 часов 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU