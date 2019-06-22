NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-22T07:51:28+03:00

По версии газеты, в беседе с главой государства Такер Карлсон сказал президенту США, что у него не будет шансов на выборах в случае войны с Тегераном

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Глава Белого дома Дональд Трамп отменил удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, потому что прислушался к совету ведущего Fox News. Такую версию событий изложила в своем материале газета The New York Times.

По ее данным, один из любимых ведущих президента Такер Карлсон в личной беседе с Дональдом Трампом якобы заявил хозяину Овального кабинета, что если тот одобрит удар по Ирану, у него «не будет шансов» на следующих президентских выборах в ноябре 2020 года. Дескать, телеведущий убедил главу государства в том, что «ястребы» в его администрации, которые настаивают на силовом ответе Тегерану за сбитый дрон, намеренно толкают Трампа на опрометчивый шаг, дабы обеспечить его провал на будущих выборах.

При этом издание отмечает, что импульсивный американский лидер, хоть и нечасто, но все же может прислушаться к разумным доводам и отступить, когда понимает, что ситуация становится опасной.

Между тем, как писал сайт kp.ru, сам Трамп заявил, что он отменил удар по Ирану буквально за 10 минут до начала атаки, когда ему сказали, что в результате могут погибнуть полторы сотни местных жителей.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU