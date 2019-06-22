Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-22T07:58:31+03:00

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Госдепартамент опроверг сообщения о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана. Об этом сообщил глава пресс-службы дипведомства Морган Ортэгус.

«Сообщения о том, что послание было передано вчера ночью иранцам через оманский канал абсолютно ложны. Эти сообщения - чистая иранская пропаганда», - написала она в «Твиттере».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на агентство Reuters писал, что Иран получил сообщение от США о планируемом ударе по их территории. В ответ на угрозы Тегеран заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране. Позже иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави опровергла эту информацию.

Напомним, 20 июня Иран уничтожил на юге страны беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов. В ответ на это, Трамп одобрил нанесение ударов по иранской территории, однако позже отменил свое решение.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU