Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени

СЕГОДНЯ 08:24 2019-06-22T08:24:50+03:00

По словам Олега Волошина, Киев мог потерять полуостров еще в 1990-х

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Бывший украинский дипломат Олег Волошин считает, что возвращение Крыма в состав России являлось только вопросом времени. По его словам, это могло произойти еще в 1991 году после распада Советского Союза, если бы у власти в России стоял не Борис Ельцин, а нынешний российский лидер Владимир Путин.

«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота», — сказал он в эфире телеканала «Ньюзван».

Волошин также подчеркнул, что тогда полуостров достался Киеву только благодаря украинскому руководству. Кроме того, экс-дипломат добавил, что Украина и Россия близкие друг другу страны.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. За воссоединение полуострова с Россией тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU