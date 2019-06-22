В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Аналитики Оборонного колледжа НАТО утверждают, что в настоящее время Россия пытается «разрушить» архитектуру европейской безопасности, а способом достижения этой цели могут стать балтийские государства.
«Последние десять лет Россия ясно дает понять, что предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности, - цитирует RT доклад организации. - Военный конфликт между НАТО и Россией маловероятен, однако исключать такой вариант нельзя».
В связи с этим в НАТО считают необходимым разместить дополнительные американские войска в странах Балтии, чтобы усилить меры по сдерживанию России.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что согласно заключению американского Центра стратегических и бюджетных оценок, Соединенные Штаты теряют свою боевую мощь и в настоящий момент не готовы к возможному конфликту с Россией. В связи с этим Вашингтон формирует образ врага в лице Москвы у членов НАТО.
ИСТОЧНИК KP.RU