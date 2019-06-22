В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-22T08:57:47+03:00

Такой варианта маловероятен, но исключать его нельзя

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Аналитики Оборонного колледжа НАТО утверждают, что в настоящее время Россия пытается «разрушить» архитектуру европейской безопасности, а способом достижения этой цели могут стать балтийские государства.

«Последние десять лет Россия ясно дает понять, что предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности, - цитирует RT доклад организации. - Военный конфликт между НАТО и Россией маловероятен, однако исключать такой вариант нельзя».

В связи с этим в НАТО считают необходимым разместить дополнительные американские войска в странах Балтии, чтобы усилить меры по сдерживанию России.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что согласно заключению американского Центра стратегических и бюджетных оценок, Соединенные Штаты теряют свою боевую мощь и в настоящий момент не готовы к возможному конфликту с Россией. В связи с этим Вашингтон формирует образ врага в лице Москвы у членов НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU