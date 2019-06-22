2019-06-22T09:11:41+03:00
Общество

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован
Марина ВЕНЦОВА
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В Канаде слон напал на смотрителя зоопаркаВ Канаде слон напал на смотрителя зоопаркаФото: REUTERS
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Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио. В результате мужчина получил серьезные травмы, его на вертолете доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются. Для расследования инцидента в зоопарк прибыли сотрудники Министерства труда Канады, передает телеканал CTV.

Между прочим, как пишет ТАСС, это не первый случай нападения слонов на человека в этом зоопарке. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. Спустя три года два слона атаковали смотрителя во время ежедневного шоу, в результате у него была сломана нога.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в одном из зоопарков Таиланда местные жители обнаружили слона, который шокировал их своим больным видом. Очень худое животное выступало перед пустующими трибунами с цирковыми трюками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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