Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-22T09:28:44+03:00

Путин и Абэ встретятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке Фото: REUTERS

Японский премьер отметил, что будет прилагать усилия к поиску путей разрешения имеющихся вопросов между Токио и Москвой

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным будет достигнут прогресс в выработке двустороннего мирного договора.

«Надеюсь, что во время нашей новой беседы с президентом Путиным будет достигнут прогресс на переговорах о заключении мирного договора", - сказал он в интервью телеканалу Yomiuri TV.

Абэ подтвердил, что в ходе двустороннего диалога российская сторона высказывает озабоченность по поводу различных аспектов японо-американского военного сотрудничества, а также присутствия Вооруженных сил Соединенных Штатов на территории Японии.

Японский премьер отметил, что ведем переговоры с Москвой учитывая союз между Японией и США. «Будем прилагать усилия к поиску путей разрешения имеющихся вопросов», - подчеркнул он.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ встретятся 29 июня, в субботу, на полях саммита Большой двадцатки в Осаке.

Напомним, российский лидер на переговорах с премьером Японии 22 января особое внимание уделили обсуждению перспектив заключения мирного договора между Москвой и Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU