Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-22T10:11:13+03:00

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Исследование крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД" показало, что в текущем году россиянки снизили расходы на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки. Так, за год траты на «пляжный набор» сократились на 5 процентов, до 5,55 тысячи рублей.

По данным аналитиков, средний чек выглядит следующим образом:

- на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года -1,22 тысячи рублей;

- футболок - вырос на 2%, до 750 рублей;

- купальников - снизился на 3%, до 1,34 тысячи рублей;

- босоножек - снизился на 17%, 1,44 тысячи рублей;

- крема для загара - снизился на 9%, до 215 рублей;

- солнцезащитных очков - снизился на 11%, до 585 рублей.

Для анализа использовалась информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей России в объеме порядка 35 миллионов чеков каждый день. Сравнение проводилось в соответствии с аналогичным периодом прошлого года, РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU