2019-06-22T10:11:13+03:00
Общество

Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

Сумма расходов на минимум летней одежды и необходимых вещей составляет 5,5 тысячи рублей
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Исследование крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД" показало, что в текущем году россиянки снизили расходы на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки. Так, за год траты на «пляжный набор» сократились на 5 процентов, до 5,55 тысячи рублей.

По данным аналитиков, средний чек выглядит следующим образом:

- на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года -1,22 тысячи рублей;

- футболок - вырос на 2%, до 750 рублей;

- купальников - снизился на 3%, до 1,34 тысячи рублей;

- босоножек - снизился на 17%, 1,44 тысячи рублей;

- крема для загара - снизился на 9%, до 215 рублей;

- солнцезащитных очков - снизился на 11%, до 585 рублей.

Для анализа использовалась информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей России в объеме порядка 35 миллионов чеков каждый день. Сравнение проводилось в соответствии с аналогичным периодом прошлого года, РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России
Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес
Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года
Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Huawei подала в суд на Минторг США
Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского
Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости