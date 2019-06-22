Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Исследование крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД" показало, что в текущем году россиянки снизили расходы на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки. Так, за год траты на «пляжный набор» сократились на 5 процентов, до 5,55 тысячи рублей.
По данным аналитиков, средний чек выглядит следующим образом:
- на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года -1,22 тысячи рублей;
- футболок - вырос на 2%, до 750 рублей;
- купальников - снизился на 3%, до 1,34 тысячи рублей;
- босоножек - снизился на 17%, 1,44 тысячи рублей;
- крема для загара - снизился на 9%, до 215 рублей;
- солнцезащитных очков - снизился на 11%, до 585 рублей.
Для анализа использовалась информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей России в объеме порядка 35 миллионов чеков каждый день. Сравнение проводилось в соответствии с аналогичным периодом прошлого года, РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU