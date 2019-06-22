2019-06-22T11:09:38+03:00
Политика

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море

В настоящее время в данной акватории проходят учения ВМС стран НАТО
Марина ВЕНЦОВА
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Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском мореРоссийский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском мореФото: REUTERS
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Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I ("Хуан Карлос I"), который принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море. Как сообщает телеканал Antena 3, российский самолет пролетел рядом с авианосцем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.

По данным телеканала, воздушное судно «было обнаружено радарами, хотя не было применено никаких мер, поскольку выполненные маневры не были сочтены опасными».

С 3 по 21 в южной части Балтийского моря проходят учения НАТО «Балтийские операции – 2019».

Кстати, ранее в Национальном центре управления обороной РФ, как писал сайт kp.ru, сообщили, что российские истребители Су-27 перехватили американские стратегические бомбардировщики В-52Н на подлете к госгранице нашей страны со стороны Черного и Балтийского морей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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