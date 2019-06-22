Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I ("Хуан Карлос I"), который принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море. Как сообщает телеканал Antena 3, российский самолет пролетел рядом с авианосцем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.
По данным телеканала, воздушное судно «было обнаружено радарами, хотя не было применено никаких мер, поскольку выполненные маневры не были сочтены опасными».
С 3 по 21 в южной части Балтийского моря проходят учения НАТО «Балтийские операции – 2019».
Кстати, ранее в Национальном центре управления обороной РФ, как писал сайт kp.ru, сообщили, что российские истребители Су-27 перехватили американские стратегические бомбардировщики В-52Н на подлете к госгранице нашей страны со стороны Черного и Балтийского морей.
ИСТОЧНИК KP.RU