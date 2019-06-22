В Москве госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве. Об этом сообщила дочь артистки Ольга Шукшина.
"Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо", - приводит ее слова Интерфакс.
Ранее в прессе появилась информация, что Федосеева-Шукшина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы. В связи с этим ей была вызвана "скорая». Медики приняли решение о госпитализации артистки.
Кстати, личный врач Бари Алибассова – супруга Федосеевой-Шукшиной – рассказывал «Комсомолке», что у Лидии Николаевны обострились проблемы со здоровьем. По его словам, у нее больное сердце, чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия. Вот как раз из-за отравления мужа заболевание обострилось и артистка слегла.
Напомним, ранее Алибассов лежал в больнице с ожогами внутренних органов, которые он получил от выпитого средства "Крот" для прочистки труб.
ИСТОЧНИК KP.RU