Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-22T12:09:31+03:00

Президент России также выразил надежду, что Лондон станет прислушиваться к пожеланиям собственного народа относительно взаимодействия с РФ

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Россия готова работать с любым новым премьером Великобритании, который со своей стороны будет готов к сотрудничеству с Москвой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем с уважением к этому [результатам выборов премьера Великобритании] относиться, мы будем работать со всеми, кто захочет работать с нами", - сказал он в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".

Кроме того, Путин выразил надежду, что Лондон станет прислушиваться к пожеланиям собственного народа относительно взаимодействия с РФ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Великобритании прошел очередной тур гонки за кресло премьера страны. По его итогам на политическом ринге один на один остались нынешний и бывший министры иностранных дел Джереми Хант и Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU