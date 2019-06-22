2019-06-22T12:09:31+03:00
Политика

Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании

Президент России также выразил надежду, что Лондон станет прислушиваться к пожеланиям собственного народа относительно взаимодействия с РФ
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Путин заявил о готовности работать с любым премьером ВеликобританииПутин заявил о готовности работать с любым премьером ВеликобританииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия готова работать с любым новым премьером Великобритании, который со своей стороны будет готов к сотрудничеству с Москвой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем с уважением к этому [результатам выборов премьера Великобритании] относиться, мы будем работать со всеми, кто захочет работать с нами", - сказал он в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".

Кроме того, Путин выразил надежду, что Лондон станет прислушиваться к пожеланиям собственного народа относительно взаимодействия с РФ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Великобритании прошел очередной тур гонки за кресло премьера страны. По его итогам на политическом ринге один на один остались нынешний и бывший министры иностранных дел Джереми Хант и Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин: Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами
Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
The Guardian: Борис Джонсон подрался с юной любовницей
В Москве госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России
Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года
Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Huawei подала в суд на Минторг США
Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского
Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости