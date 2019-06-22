Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков.
Вместе с главой государства в церемонии приняли участие члены правительства, представители парламента, Министерства обороны b общественности.
22 июня в России в знак памяти о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых трагичных дат в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. В субботу по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к этой годовщине.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в день памяти и скорби.
ИСТОЧНИК KP.RU