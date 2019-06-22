СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-22T12:38:29+03:00

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие члены правительства, представители парламента, Министерства обороны b общественности.

22 июня в России в знак памяти о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых трагичных дат в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. В субботу по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к этой годовщине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716066" frameborder="0"></iframe> Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в день памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU