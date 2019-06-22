2019-06-22T12:38:29+03:00
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорбиПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорбиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие члены правительства, представители парламента, Министерства обороны b общественности.

22 июня в России в знак памяти о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых трагичных дат в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. В субботу по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к этой годовщине.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в день памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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