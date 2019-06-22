Минстранс: наблюдается массовая сдача авиабилетов на рейсы в Грузию

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-22T14:25:39+03:00

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Официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова заявил, что все шесть российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов.

«На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой, - сказал он, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию. - Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме».

При этом российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу. Однако это можно будет осуществить только через аэропорты Армении и Северной Осетии.

Накануне, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Пути подписал указ, которым запретил осуществлять воздушные перевозки из РФ в Грузию. Такое решение было принято в связи с беспорядками, которые возникли в Тбилиси вечером 20 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715909" frameborder="0"></iframe> Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU