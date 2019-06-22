Мадрид не считает провокацией полет российского бомбардировщика вблизи авианосца Испании
Минобороны Испании не считает провокацией полет российского бомбардировщика Су-24 вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I ("Хуан Карлос I") в Балтийском море.
"В данном случае [министерство] не рассматривает случившееся в Балтийском море ни как инцидент, ни как вызов, - приводит ТАСС данные ведомства. - Это считается нормальным действием".
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что во время учений НАТО в Балтийском море российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу "Хуан Карлос I". Отмечалось, что самолет был замечен "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте. Воздушное судно удалось обнаружить радарами. В ответ меры никакие не предпринимались, поскольку выполненные маневры не были сочтены опасными.
Учения НАТО «Балтийские операции – 2019» проходят в Балтийском море с 3 по 21 июня.
Российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтике.
ИСТОЧНИК KP.RU