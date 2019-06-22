Мадрид не считает провокацией полет российского бомбардировщика вблизи авианосца Испании

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-22T14:40:58+03:00

Ранее сообщалось, что Су-24 пролетел над испанским кораблем в Балтийском море [видео]

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Минобороны Испании не считает провокацией полет российского бомбардировщика Су-24 вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I ("Хуан Карлос I") в Балтийском море.

"В данном случае [министерство] не рассматривает случившееся в Балтийском море ни как инцидент, ни как вызов, - приводит ТАСС данные ведомства. - Это считается нормальным действием".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что во время учений НАТО в Балтийском море российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу "Хуан Карлос I". Отмечалось, что самолет был замечен "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте. Воздушное судно удалось обнаружить радарами. В ответ меры никакие не предпринимались, поскольку выполненные маневры не были сочтены опасными.

Учения НАТО «Балтийские операции – 2019» проходят в Балтийском море с 3 по 21 июня.

Российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтике.

ИСТОЧНИК KP.RU