Десять стран, откуда в Грузию в мае 2019 года приехало больше всего туристов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-22T15:27:06+03:00

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В мае 2019 года Грузию посетили 723,2 тысячи иностранных туристов, что на 14,2% больше чем за соответствующий период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национальной администрации туризма.

Топ-десятка стран по числу визитеров в Грузию выглядит следующим образом:

1. Россия – 172 тысячи 217 визитеров;

2. Азербайджан – 105 тысяч 962 визитера;

3. Армения – 98 тысяч 572 визитера;

4. Турция – 71 тысяча 563 визитера;

5. Израиль – 17 тысяч 084 визитера;

6. Украина – 16 тысяч 864 визитера;

7. Польша – 9 тысяч 092 визитера;

8. Германия – 8 тысяч 605 визитеров;

9. Казахстан – 7 тысяч 352 визитера;

10. Иран – 7 тысяч 158 визитеров.

Напомним, после антироссийских митингов в Тбилиси и ряда предшествоваших событий с 8 июля вводится запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. А между тем, как писал сайт kp.ru, русские туристы оставляют в стране больше среднестатистических туристических трат – около 530-550 долларов США при среднем показателе в 440 баксов. Из-за отсутствия русских туристов грузины недосчитаются в своих карманах от 1 млрд до 1,2 млрд долларов по итогам сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU