При пожаре в жилом доме в центре Парижа погибли три человека

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-22T15:43:09+03:00

Пожар удалось взять под контроль лишь спустя несколько часов. Фото: twitter.com/PompiersParis

Также насчитывается несколько десятков пострадавших, среди которых один сотрудник экстренных служб

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В результате сильного пожара в жилом доме в центре Парижа погибли не менее трех человек, еще 28 пострадали. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции Франции.

Инцидент произошел в субботу, 22 июня, около 05:00 по местному времени (07:00 мск). В 11-ом парижском округе загорелось шестиэтажное здание, построенное еще в 1970-1980-х годах.

Предполагается, что очаг возгорания находился на лестничной клетке, и уже оттуда пламя быстро распространилось по помещениям. Причины случившегося пока неизвестны, передает France Info.

Среди пострадавших сотрудник пожарной службы. Фото: twitter.com/PompiersParis

Многие жители дома надышались угарным газом. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Также в больнице оказался сотрудник пожарной службы.

Всего же в тушении огня, согласно данным экстренных служб, было задействовано порядка 200 пожарных. За несколько часов им удалось взять огонь под контроль. Работы на месте ЧП продолжаются.

Сайт kp.ru писал о том, что один самых крупных пожаров за последнее время произошел в Париже 15 апреля. Вечером загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери, известный как Нотр-Дам-де-Пари.

ИСТОЧНИК KP.RU