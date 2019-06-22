При пожаре в жилом доме в центре Парижа погибли три человека
В результате сильного пожара в жилом доме в центре Парижа погибли не менее трех человек, еще 28 пострадали. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции Франции.
Инцидент произошел в субботу, 22 июня, около 05:00 по местному времени (07:00 мск). В 11-ом парижском округе загорелось шестиэтажное здание, построенное еще в 1970-1980-х годах.
Предполагается, что очаг возгорания находился на лестничной клетке, и уже оттуда пламя быстро распространилось по помещениям. Причины случившегося пока неизвестны, передает France Info.
Среди пострадавших сотрудник пожарной службы. Фото: twitter.com/PompiersParis
Многие жители дома надышались угарным газом. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Также в больнице оказался сотрудник пожарной службы.
Всего же в тушении огня, согласно данным экстренных служб, было задействовано порядка 200 пожарных. За несколько часов им удалось взять огонь под контроль. Работы на месте ЧП продолжаются.
Сайт kp.ru писал о том, что один самых крупных пожаров за последнее время произошел в Париже 15 апреля. Вечером загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери, известный как Нотр-Дам-де-Пари.
ИСТОЧНИК KP.RU