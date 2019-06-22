Кадыров встревожен событиями в Грузии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что весьма встревожен ситуацией в Грузии и недавними событиями в Тбилиси, в частности.
Сайт kp.ru писал, что несколько дней подряд в столице этой закавказской страны продолжаются массовые протесты. Началось все с того, что прибывший на православный форум член российской делегации начал выступление с места спикера парламента Грузии. Оппозиционерам это очень не понравилось, и нашим депутатам пришлось экстренно покидать республику.
После этого в городе начали беспорядки и стычки протестующих с полицией. Участники акций требуют отставки главы МВД Грузии, проведения досрочных парламентских выборов и освобождения всех задержанных при разгоне митинга.
"С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России по неофициальным данным почти один миллион грузин", - написал Кадыров у себя на странице в социальных сетях.
По его словам, у народов Грузии и Северного Кавказа есть "тысячи причин жить в мире и согласии, но прозападные политики сделали смыслом своей жизни превращение их в злейших врагов
"Пора властям Грузии понять, что нет у нее ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия", - добавил глава Чечни.
Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU