Кадыров встревожен событиями в Грузии

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-22T16:06:42+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что весьма встревожен ситуацией в Грузии и недавними событиями в Тбилиси, в частности.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней подряд в столице этой закавказской страны продолжаются массовые протесты. Началось все с того, что прибывший на православный форум член российской делегации начал выступление с места спикера парламента Грузии. Оппозиционерам это очень не понравилось, и нашим депутатам пришлось экстренно покидать республику.

После этого в городе начали беспорядки и стычки протестующих с полицией. Участники акций требуют отставки главы МВД Грузии, проведения досрочных парламентских выборов и освобождения всех задержанных при разгоне митинга.

"С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России по неофициальным данным почти один миллион грузин", - написал Кадыров у себя на странице в социальных сетях.

По его словам, у народов Грузии и Северного Кавказа есть "тысячи причин жить в мире и согласии, но прозападные политики сделали смыслом своей жизни превращение их в злейших врагов

"Пора властям Грузии понять, что нет у нее ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия", - добавил глава Чечни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715906" frameborder="0"></iframe> Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU