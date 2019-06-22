Зеленский заявил, что украинцы не должны привыкать к войне

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-22T16:34:31+03:00

Такие слова прозвучали в речи президента Украины, приуроченной к годовщине начала ВОВ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать все возможное для того, чтобы война не стала чем-то привычным для наших будущих поколений. Такая фраза прозвучало в речи главы государства, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.

"Война приносит только кровь, горе и страдания. Необходимо делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", — говорится в тексте послания, опубликованном на сайте президента.

Напомним, что вся Великая Отечественная война длилась 1418 дней. За это время ее жертвами стали порядка 27 миллионов человек.

Каждое 22 июня в России и других странах бывшего Советского Союза вспыхивают жестокие споры на тему, кто же виноват в том, что республики оказались так плохо подготовлены к нападению фашистов. Сайт kp.ru решил провести собственное расследование - изучить документы и узнать, что на самом деле происходило в последние дни перед началом трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU