2019-06-22T16:52:39+03:00
В мире

Роскомнадзор требует удалить объявления о продаже военных наград с eBay

Руководство интернет-аукциона уже извлекло часть запрещенной информации с сайта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчужденияГосударственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчужденияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роскомнадзор обратился к руководству американского интернет-аукциона eBay с требованием удалить объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны.

Просьба была направлена на основании поступивших в ведомство судебных решений. Из них следует, что удалению подлежат 32 страницы сайта, на которых размещены объявления о продаже орденов, медалей, а также других государственных наград и знаков отличия.

"Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством", - говорится на сайте Роскомнадзора.

К настоящему моменту eBay уже частично выполнил требования российской надзорной службы. Компания удалила 11 страниц, осталась еще 21.

Ранее сайт kp.ru публиковал информацию о наградах, которые вручались участникам ВОВ. К слову за их сбыт и приобретение предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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