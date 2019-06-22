Роскомнадзор требует удалить объявления о продаже военных наград с eBay
Роскомнадзор обратился к руководству американского интернет-аукциона eBay с требованием удалить объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны.
Просьба была направлена на основании поступивших в ведомство судебных решений. Из них следует, что удалению подлежат 32 страницы сайта, на которых размещены объявления о продаже орденов, медалей, а также других государственных наград и знаков отличия.
"Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством", - говорится на сайте Роскомнадзора.
К настоящему моменту eBay уже частично выполнил требования российской надзорной службы. Компания удалила 11 страниц, осталась еще 21.
Ранее сайт kp.ru публиковал информацию о наградах, которые вручались участникам ВОВ. К слову за их сбыт и приобретение предусмотрена уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU