Российский МИД осудил подход США к ядерному планированию

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-22T17:52:14+03:00

Американцы вновь считают, что "ограниченная" война является допустимой и "оставляет шансы на победу"

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Соединенные Штаты возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны" и, вероятно, именно поэтому планируют разорвать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Такой позиции придерживается заместитель главы департамента информации и печати министерства иностранных дел России Артем Кожин.

"США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению дипломата, сейчас американцы пытаются оправдать расширение Пентагоном спектра ядерных вооружений, чтобы с их помощью продемонстрировать свою военную мощь миру.

"В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату", - считает Кожин.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Генштабе Вооруженных сил РФ допустили возможность размещения Соединенными Штатами элементов противоракетной обороны в космосе. Такое оружие может уничтожить баллистические ракеты России и Китая еще на взлете.

ИСТОЧНИК KP.RU