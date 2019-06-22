2019-06-22T18:06:30+03:00
В мире

В Иране казнили шпионившего для ЦРУ сотрудника оборонной сферы

Приговор был приведен в исполнение через повешение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Иране казнили американского шпионаВ Иране казнили американского шпионаФото: REUTERS
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В Иране казнили экс-сотрудника оборонной сферы Исламской Республики Джаляля Хаджи Завара, который на протяжении нескольких лет шпионил в пользу Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщили в пресс-службе судебной организации Вооруженных сил страны.

Следствие выяснило, что Завар сотрудничал с американской разведкой в 2010-2011 годах. После того, как правда стала известна, его отстранили от службы и обвинили в шпионаже. Во время обыска в квартире мужчины нашли оборудование для слежки.

"Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, был приведен в исполнение", - передает РИА Новости со ссылкой на судебную организацию.

Сайт kp.ru писал, что несколькими годами ранее в Иране казнили еще одного американского шпиона. В Белом доме заявили, что физик-ядерщик Шахрам Амири добровольно передал им некую важную информацию, а потом вернулся на родину. Его тело передали родственникам со следами веревки на шее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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