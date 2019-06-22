Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-22T20:00:17+03:00

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Срок тюремного заключения осужденной на 18 месяцев россиянки Марии Бутиной был сокращен на 10 дней. Девушка выйдет на свободу 25 октября 2019 года. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он рассказал, что ранее отец россиянки Валерий Бутин смог связаться с ней по телефону. Это произошло сразу после состоявшегося в Госдуме круглого стола по защите граждан РФ за рубежом.

"Две хороших новости: адвокаты, наконец, смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. Но, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября", - написал Слуцкий у себя в соцсетях.

Напомним, что Бутина провела в тюрьме девять месяцев, прежде чем ей вынесли приговор по обвинению в осуществлении незарегистрированной деятельности иностранного агента. Сайт kp.ru писал, что россиянка тут же подала апелляцию на решение суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU