2019-06-22T20:35:26+03:00
Политика

Джонсон призвал сохранять двусмысленность в вопросе выплаты отступных ЕС

Политик рекомендует Великобритании придерживаться такой тактики до момента заключения сделки по Brexit
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава МИД Британии Борис ДжонсонЭкс-глава МИД Британии Борис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Лондон должен сохранять "креативную двусмысленность" в переговорах относительно выплаты отступных за Brexit Европейскому союзу. Речь идет о сумме 39 млрд фунтов (50 млрд долларов), которую власти страны уже пообещали предоставить.

"Важно, чтобы Великобритания вела переговоры, мы должны сохранять некую креативную двусмысленность по поводу денег до того момента, пока мы не договоримся", - сказал Джонсон.

При этом он рекомендовал начать готовиться к варианту выхода из ЕС без сделки с международным объединением на случай, если Лондон и Брюссель не смогут договориться до 31 октября.

"Мы должны иметь возможность выйти на условиях ВТО (Всемирной торговой организации - прим. ред.), чтобы впервые за все время этих переговоров быть убедительными", - цитирует ТАСС политика.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент Джонсон считается главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Он уже пообещал гражданам в случае избрания отменить выплату отступных Евросоюзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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