На гидроэлектростанции в Каталонии произошел взрыв

СЕГОДНЯ 21:36 2019-06-22T21:36:38+03:00

В результате инцидента пострадали не менее четырех человек

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На гидроэлектростанции в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв. Не менее четырех человек получили травмы.

Инцидент произошел в субботу, 22 июня, во время проведения сварочных работ. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, передает газета El Pais.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году мощный взрыв прогремел на электростанции в американском штате Флорида. В конце марта в сооружение попала молния, после чего начался пожар. К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших, но свыше 33 тысяч жителей города Форт-Лодердейл на некоторое время остались без света.

Специалистам удалось оперативно потушить возгорание и постепенно возобновить подачу электроэнергии в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU