Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в военном комитете НАТО

СЕГОДНЯ 21:51 2019-06-22T21:51:02+03:00

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Контр-адмирал Вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен вошла в состав военного комитета НАТО. Она стала первой женщиной в истории Североатлантического альянса, которой удалось сделать это. О новом назначении контр-адмирала сообщила представитель военно-политического блока Оана Лунгеску.

"Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен – первую женщину в военном комитете НАТО", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

К слову, представительницы прекрасного пола в последнее время много где появляются впервые. Сайт kp.ru писал, что ранее министром обороны Великобритании впервые была назначена женщина, ею стала Пенни Мордонт. Похожая ситуация произошла и с Бригитте Бирляйн, которая заняла пост канцлера Австрии. А в Словакии вступила в должность первая женщина-президент Зузана Чапутова.

ИСТОЧНИК KP.RU