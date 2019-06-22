2019-06-22T22:41:09+03:00
Происшествия

В Марселе задержаны 15 участников акции "желтых жилетов"

В эту субботу на улицы Франции вышли почти 12 тысяч протестующих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На улицы Марселя вышли около 500 человекНа улицы Марселя вышли около 500 человекФото: REUTERS
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Около 11,8 тысячи человек приняли участие в 32-й протестной акции "желтых жилетов", которая прошла в субботу, 22 июня, во Франции. Только на улицы Парижа вышли порядка 1,1 тысячи активистов. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел республики.

Точное количество задержанных по стране неизвестно, но лишь в Марселе таких насчитали 15 человек. Лица многих из них были закрыты масками. Полицейские посчитали молодых людей подозрительными, сообщает газета Provence.

При этом телеканал BFMTV уточняет, что в марсельской акции поучаствовали 500-600 сторонников движения "желтых жилетов".

Сайт kp.ru писал о том, что на аналогичную акцию неделей ранее пришло гораздо меньше людей. Протест вышел самым малочисленным за последние семь месяцев. В Париже полиция насчитала лишь 950 демонстрантов.

Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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