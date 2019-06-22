В Ботсване более 500 грифов погибли, съев останки отравленных слонов

СЕГОДНЯ 23:02 2019-06-22T23:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральном округе Ботсваны погибли не менее 537 грифов. Все они отравились мясом напичканных химикатами слонов.

В правительстве южноафриканской страны сообщили, что нашли туши трех зараженных животных. Возле них были обнаружены сотни мертвых птиц, в том числе 468 африканских, 17 белогорлых, 10 капских и 14 африканских ушастых грифов. Также погибли два каменных орла и 28 бурых стервятников.

Специалисты установили, что смерть всех этих птиц наступила именно в результате отравления. Образцы тушек и почвы были отправлены на исследование. Правоохранители приступили к обеззараживанию территории.

Департамент дикой природы и национальных парков уже выразил обеспокоенность тем фактом, что браконьеры начали травить животных, сообщается на странице правительства Ботсваны в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что такая практика довольно распространена в Африке. Раньше охотники за бивнями давали слонами апельсины с цианидом, чтобы было легче забирать "добычу".

ИСТОЧНИК KP.RU