Трамп отложил массовую депортацию нелегалов на две недели

СЕГОДНЯ 23:17 2019-06-22T23:17:58+03:00

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В субботу, 22 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что массовая депортация нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов откладывается по крайней мере на две недели.

«По просьбе демократов я отложил процесс высылки (депортации) нелегальных мигрантов на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся!» - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник Трамп сообщил, что «на следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс выдворения миллионов нелегальных иностранцев»: «Они будут высланы так же быстро, как и пришли».

При этом он посетовал, что демократы в конгрессе «ничего не делают» и призвал их голосовать за иммиграционную реформу.

ИСТОЧНИК KP.RU