2019-06-23T00:00:34+03:00
Политика

Гуаидо созывает венесуэльцев на новую протестную акцию 5 июля

Лидер венесуэльской призвал граждан снова выйти на улицы своих городов по всей стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо обратился к гражданам Боливарианской Республики с призывом выйти на очередную крупную демонстрациюЛидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо обратился к гражданам Боливарианской Республики с призывом выйти на очередную крупную демонстрациюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в субботу, 22 июля, снова призвал своих сторонников выйти на новую протестную акцию 5 июля, передает телеканал TVV.

«При поддержке мирового сообщества мы готовимся к акции протеста, которая пройдет 5 июля. Она состоится по всей стране. Мы продолжим выходить на улицы, потому что собираемся достичь победы», - заявил лидер венесуэльской оппозиции на митинге в городе Сан-Фелипе (штат Яракуй).

Он в очередной раз обвинил президента Боливарианской республики Николаса Мадуро в «блокировке поставок еды и медикаментов», назвав действующего главу государства «самой серьезной санкцией».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Попытка госпереворота в Венесуэле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Демонстранты в Тбилиси направляются от парламента Грузии к офису правящей партии
Трамп похвалил Иран за решение не сбивать летевший за дроном самолет США
Georgian Airways после запрета прямых полетов предложит транзитные рейсы «Тбилиси – Ереван – Москва»
Трамп отложил массовую депортацию нелегалов на две недели
В Ботсване более 500 грифов погибли, съев останки отравленных слонов
В Марселе задержаны 15 участников акции "желтых жилетов"
Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня
Стало известно, о чем говорилось в потерянной Путиным записке
Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в военном комитете НАТО
На гидроэлектростанции в Каталонии произошел взрыв
Власти Грузии заверили туристов в безопасности посещения страны
Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана и сделать его великим
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Джонсон призвал сохранять двусмысленность в вопросе выплаты отступных ЕС
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего во время ссоры
Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней
В Грузии возбудили дело по факту нападения на российских журналистов
В Тбилиси началась новая протестная акция
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян
Трамп пообещал ввести еще больше санкций против Ирана