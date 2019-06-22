Гуаидо созывает венесуэльцев на новую протестную акцию 5 июля

22 Июнь 23:58 2019-06-23T00:00:34+03:00

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо обратился к гражданам Боливарианской Республики с призывом выйти на очередную крупную демонстрацию Фото: REUTERS

Лидер венесуэльской призвал граждан снова выйти на улицы своих городов по всей стране

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Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в субботу, 22 июля, снова призвал своих сторонников выйти на новую протестную акцию 5 июля, передает телеканал TVV.

«При поддержке мирового сообщества мы готовимся к акции протеста, которая пройдет 5 июля. Она состоится по всей стране. Мы продолжим выходить на улицы, потому что собираемся достичь победы», - заявил лидер венесуэльской оппозиции на митинге в городе Сан-Фелипе (штат Яракуй).

Он в очередной раз обвинил президента Боливарианской республики Николаса Мадуро в «блокировке поставок еды и медикаментов», назвав действующего главу государства «самой серьезной санкцией».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU