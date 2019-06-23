2019-06-23T02:59:50+03:00
Происшествия

В Камбодже рухнул недостроенный дом: 13 человек погибли, 23 пострадали

ЧП случилось в городе Сиануквиль на юго-западе страны [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Камбодже рухнул недостроенное зданиеВ Камбодже рухнул недостроенное зданиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 22 июня, в Камбодже рухнуло недостроенное здание, в результате погибли по меньшей мере 13 рабочих, еще 23 человека получили травмы и ранения, передает агентство Reuters.

Трагедия случилась на строительной площадке в городе Сиануквиль, расположенном на юго-западе страны. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски выживших под обломками стен. Отмечается, что из-под завалов были спасены 36 рабочих, однако под строительным мусором еще могут оставаться люди. Точной информации, сколько человек находились на стройке в момент обрушения, у местных властей пока нет.

Под обломками рухнувшего здания еще могут оставаться люди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под обломками рухнувшего здания еще могут оставаться людиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Причина аварии выясняются, начато расследование. Сотрудники полиции задержали четыре человека, трое из которых – чиновники, ответственные за проведение строительных работ, их допрашивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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