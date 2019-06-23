В США пикап протаранил колонну мотоциклистов, погибли семь человек

СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-23T06:10:14+03:00

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В американском штате Нью-Гэмпшир пикап врезался на дороге в колонну мотоциклистов, в результате погибли семь человек. Еще трое байкеров получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Авария произошла в городе Рандолф 21 июня около 18:30 по местному времени (01:29 мск 22 июня). Капитан полиции Крис Веттер рассказал, что виновник смертельного ДТП в пикапе был один, работал в одной из транспортных компаний. Водителя задержали, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, находился ли он в момент наезда в алкогольном или наркотическом опьянении. Причины аварии выясняются.

Сообщается, что одного из пострадавших мотоциклистов в тяжелом состоянии вертолетом экстренно доставили в травматологический центр в соседнем штате Мэн.

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

ИСТОЧНИК KP.RU