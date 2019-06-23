2019-06-23T07:55:38+03:00
В мире

Умер экс-мэр Читы Анатолий Михалев

Политик скончался на 72-м году жизни
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший мэр Читы Анатолий Михалев. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАССБывший мэр Читы Анатолий Михалев. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, возглавлявший городскую администрацию в течение почти 20 лет, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Забайкальского края.

Собеседник агентства сообщил, что причиной смерти Михалева стала продолжительная болезнь. Эту информацию подтвердил и временно исполняющий обязанности главы администрации Читы Андрей Ядрищенский.

Анатолий Михалев родился в 1948 году в Чите. В течение долгого времени он работал на Читинском комбинате по торговой технике, где занимал должности старшего мастера, начальника участка и начальника цеха. С 1993 года он занимал пост заместителя мэра Читы, а в 2000 году фактически стал руководить городом. В январе этого года Михалев объявил об отставке по личным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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