В Забайкалье в результате ДТП погибли пять человек

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-23T08:08:24+03:00

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Число жертв в результате ДТП в Забайкальском крае достигло пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"Количество уточнено, всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые. Из машины Toyota Celsior скончались четыре человека, в том числе водитель и один пассажир, находившийся в этом автомобиле, госпитализирован. Из второй иномарки водитель и двое детей госпитализированы, одна женщина погибла"

Сообщается, что основной причиной аварии считается выезд на полосу встречного движения автомобиля Toyota. По данным МВД, машина выехала на встречную полосу, направляясь в сторону Ивано-Арахлейских озер, после чего столкнулась с автомобилем Toyota Camry, двигавшемся навстречу.

ДТП произошло поздно вечером в субботу в Читинском районе на Яблоновом хребте. На месте погибли четыре человека, еще шестеро, в том числе двое детей, были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU