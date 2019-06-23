В Забайкалье в результате ДТП погибли пять человек
Число жертв в результате ДТП в Забайкальском крае достигло пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
"Количество уточнено, всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые. Из машины Toyota Celsior скончались четыре человека, в том числе водитель и один пассажир, находившийся в этом автомобиле, госпитализирован. Из второй иномарки водитель и двое детей госпитализированы, одна женщина погибла"
Сообщается, что основной причиной аварии считается выезд на полосу встречного движения автомобиля Toyota. По данным МВД, машина выехала на встречную полосу, направляясь в сторону Ивано-Арахлейских озер, после чего столкнулась с автомобилем Toyota Camry, двигавшемся навстречу.
ДТП произошло поздно вечером в субботу в Читинском районе на Яблоновом хребте. На месте погибли четыре человека, еще шестеро, в том числе двое детей, были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU