2019-06-23T08:25:30+03:00
В мире

В Германии активисты планируют провести митинг возле американской военной базы

Речь идет о базе ВВС США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
В Германии активисты проведут с 23 по 30 июня митинг возле американской авиабазы Рамштайн в земле Рейнланд-ПфальцВ Германии активисты проведут с 23 по 30 июня митинг возле американской авиабазы Рамштайн в земле Рейнланд-ПфальцФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Германии активисты проведут с 23 по 30 июня митинг возле американской авиабазы Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц. Организаторы акции в этом году связывают особенный интерес к акции с разрывом договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Два очень актуальных современных повода в особой степени влияют на проведение акции в Рамштайне в нынешнем году. Это возможная война в Иране и роль, которую может играть в этой войне Рамштайн. Второй повод - развитие ситуации после разрыва договора о РСМД", - приводит агентство РИА Новости слова одного из координаторов акции, немецкого адвоката Райнера Брауна.

По словам активиста, некоторые немецкие политики "прямо говорят" о возможности "любого развития событий" после разрыва ДРСМД, в том числе размещение ядерных боеголовок на территории ФРГ. Браун также отметил, что в таком случае Германия может стать "ключевой страной для размещения, так как она обладает и возможностями, и центральным географическим положением".

"Мы хотим повысить градус дискуссии о размещении ядерного оружия до такой отметки, чтобы этот вопрос даже не поднимался. Это превентивная миротворческая политика", - заключил Браун.

В ходе акции, которая в этом году будет проведена в пятый раз, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере. Митинг при этом проводится без разрешения властей, однако об участии в акции уже заявили некоторые депутаты бундестага.

В начале этого года США объявили о приостановлении своего участия из ДРСМД, объявив о нарушении Россией этого договора. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил о приостановлении участия РФ в ДРСМД; это решение ранее одобрили депутаты Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Забайкалье в результате ДТП погибли пять человек
Умер экс-мэр Читы Анатолий Михалев
Советники Трампа выступали за нанесение точечных ударов по Ирану
Британские истребители перехватили пассажирский лайнер в Лондоне из-за поведения пассажира
Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении отношений с Ираном
«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах страны
В США пикап протаранил колонну мотоциклистов, погибли семь человек
Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете возможные признаки жизни
Зурабишвили: Туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану, а только пока отложил
Белый дом обнародовал план «процветания» Палестины
Yonhap: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
В Камбодже рухнул недостроенный дом: 13 человек погибли, 23 пострадали
Хореограф из США обвинила Загитову в плагиате
«Смесь идиотизма и дискриминации»: Соловьев прокомментировал повышение цен для туристов из России в Грузии
Демонстранты в Тбилиси направляются от парламента Грузии к офису правящей партии