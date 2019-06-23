В Китае внедорожник въехал в толпу пешеходов: четыре человека погибли, 10 пострадали
В китайском городе Чунцин на юго-западе страны внедорожник сбил два десятка пешеходов на перекрестке, в результате четыре человека погибли, не менее десяти пострадали и были доставлены в больницы.
Как сообщает городская полиция, это случилось в субботу, 22 июня, около восьми часов вечера по местному времени (15:10 мск) в уезде Юньян. Очевидцы произошедшего немедленно сообщили в правоохранительные органы.
Водитель внедорожника был задержан полицейскими недалеко от места ДТП, им оказался 42-летний житель Чунцина по фамилии Пэн, который находился в сильном алкогольном опьянении, передает ТАСС.
Отмечается, что пьяный горожанин за рулем своей машины врезался в несколько автомобилей на дороге и въехал в толпу прохожих, сбив около 20 человек.
Пока полиции непонятно, намеренно ли он въехал в толпу людей или просто не заметил их на пути. Допросить его можно будет только после того, как протрезвеет.
ИСТОЧНИК KP.RU